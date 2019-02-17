أين قضيتم عيد الحب؟ سؤال تفاعلي فكيف أجاب العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام ، يحتفل العالم بعيد الحب وسواء كنت عازباً أو مرتبطاً فلا مهرب من سؤال أين ستقضي هذا اليوم ومع من؟

مذيعة أخبار الآن الدكتورة عبير ، أحبت سؤال متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك هذا السؤال يوم عيد الحب في بث مباشر حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين..وكان السؤال ما خططكم لقضاء عيد الحب ؟

البث المباشر تمت متابعته من قبل أكثر من 27 الف شخص ، كما جمع قرابة ال650 إعجاب وعلق عليه أكثر من 1300 شخص .

Karim Be Switzerland علق " يوم الحب هو يوم زواجي و اليوم عزيمة في مطعم 5 نجوم انا والزوجة العزيزة "

أما Lole Syفعلى ما يبدو أنها لا تحتفل بهذا العيد وعلقت " ما منحتفل لأن الحب مالو يوم معين للاحتفال فيه يلي بحب كل يوم عندو عيد وقت بشوف حبيبو ببادلوا نفس المشاعر ويكون بخير "

بينما الحب في نظر Gan Noo Tee له طعم أخر وعلق " الحب كباب مشوى انا اشتريت كباب مشوى و هناكل انا و المدام"

زوز المستبدة · ليس لها رفيق لهذا اليوم علقت " انا سنكل وحاليا بالوظيفة وغرقانا بالشغل "

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