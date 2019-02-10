بعد 25 عاماً.. رجل يعثر على سيارة جدّته عبر الإنترنت! (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّن رجل يدعى دايال فوكس (36 عاماً)، من العثور على سيارة جدّته المسروقة منذ 25 عاماً، وذلك من خلال بحثٍ عبر شبكة الإنترنت.

وفي التفاصيل، بحسب موقع "فوكس نيوز" الإخباري، فإنّ "فوكس كان يبحث على الإنترنت عبر موقع بيع السيارات المستعملة لشراء سيارة ميني حدباء قديمة، حتى تفاجأ بوجود سيارةٍ تقليدية قديمة مألوفة بالنسبة له".

ووفقاً للموقع، فإنّ "السيارة التي لفتت نظر فوكس هي شبيهة جداً بسيارة جدّته الراحلة التي تمّ شراؤها عام 1983 مقابل 535 دولار وظلت تملكها حتى وفاتها عام 1990".

وأشار دانيال إلى أنّه "تذكر آخر رقمين في لوحة السيارة، لكنه لم يكن متأكداً من أن الرقم على اللوحة هو نفس رقم لوحة سيارة جدته"، موضحاً أنّ "السيارة التي اكتشفها على الإنترنت، كانت تحتوي على عجلة القيادة نفسها التي كانت تستخدمها جدته، وكذلك نفس جهاز الراديو".

وعلى الفور، بادر فوكس من غريت غرانسدن في كامبريدج شاير، إلى الإتصال بالبائع واتضح له فعلاً أن السيارة التي رآها، هي نفسها سيارة جدته المسروقة التي بقيت محفوظة داخل كاراج في نورفلوك مدة 20 عاماً، الأمر الذي أبقاها في حالة جيدة.

واضطر فوكس لشراء السيارة بمبلغ كبير لأنها مسروقة، رغم أنها كانت معطلة ولا تسير.

مصدر الصورة: Fox News

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