مع كل هزيمة لفريقه المفضل يخسر تلفازاً.. لماذا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بي بي سي )

يبدو أن عدم امتلاك مشجع مارسيليا هذا لروح رياضية سيقضي على كل المال الذي في جيبه ، فكلما خسر فريقه خسر هو أيضاً شاشة تلفاز جديدة .

محمد هني اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات يظهر فيها عقب مبارايات مارسيليا غير الموفقة ، فيحطم بعنف وغضب شاشة تلفازه.



ويبدو أن هني بدأ يحب الأمر حيث حطم حتى الآن 26 تلفازاً، ولا يعرف إلى متى سيستمر في تحطيمه للتلفاز ، لكنه سعيد بعدد المشاهدات التي تجاوزت الملايين على "يوتيوب"، ويبدو أنه سيعتمدها وظيفته القادمة !





يعلق هني في حوار مع "بي بي سي" الدولية، قائلاً إن هدفه من تحطيم أجهزة التلفاز بعد خسارة فريقه المفضل تحول إلى "إسعاد الناس"، قائلا: "المشجعون في إنجلترا أو فرنسا أو البرازيل أو ألمانيا يعرفون كم أرادوا يوما تحطيم التلفاز، لذا أرى أنني أعبر عن الكثيرين".

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