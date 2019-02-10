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مع كل هزيمة لفريقه المفضل يخسر تلفازاً.. لماذا؟

 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بي بي سي ) 

يبدو أن عدم امتلاك مشجع مارسيليا هذا  لروح رياضية سيقضي على كل المال الذي في جيبه ، فكلما خسر فريقه خسر هو أيضاً شاشة تلفاز جديدة .

 محمد هني اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات يظهر فيها عقب مبارايات مارسيليا غير الموفقة ، فيحطم بعنف وغضب شاشة تلفازه. 

ويبدو أن هني بدأ يحب الأمر  حيث حطم حتى الآن 26 تلفازاً، ولا يعرف إلى متى سيستمر في تحطيمه للتلفاز ، لكنه سعيد  بعدد المشاهدات التي تجاوزت الملايين  على "يوتيوب"، ويبدو أنه سيعتمدها وظيفته القادمة !



يعلق هني في حوار مع "بي بي سي" الدولية، قائلاً إن هدفه من تحطيم أجهزة التلفاز بعد خسارة فريقه المفضل تحول إلى "إسعاد الناس"، قائلا: "المشجعون في إنجلترا أو فرنسا أو البرازيل أو ألمانيا يعرفون كم أرادوا يوما تحطيم التلفاز، لذا أرى أنني أعبر عن الكثيرين".

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