لماذا ألقى صاحب عقار سيارة توفيق الدقن في الشارع؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كما يقال دائما أن لكل فعل ردة فعل ولكن لماذا أقدم صاحب عقار، أمريكي الجنسية، على إلقاء سيارة الفنان المصري الراحل، توفيق الدقن، في أحد شوارع القاهرة، حيث قام بإخراجها من الجراج وإلقائها في إحدى الطرقات؟

وجاءت ردة فعل نجل الفنان المصري المستشار، ماضي الدقن، بتحرير محضر في مركز الشرطة بالواقعة، طالب فيه بالتحرّي عن الواقعة وسؤال شهود العيان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكب هذه الواقعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية

لتبين بعد ذلك التحقيقات أن أحد الأشخاص قدم بلاغا كاذبا لإدارة المرور، بأن هذه السيارة ليس لها صاحب، رغم معرفتهم عن كثب بمالك السيارة، معقبا نجل الدقن: " أن الغضب أكل قلب صاحب العقار بسبب لافتة تم تعليقها لتوفيق الدقن فأعتقد أن عائلة الدقن ستشتري العقار"، وتابع ماضي الدقن أن السيارة في مقدمة الجراج من الباب الخلفي الذي لا يستخدم، وأنه قام بتصوير الواقعة بالكامل وقدمها للنيابة.

كما أشار ماضي الدقن إلى أهمية إنشاء متحف للفنان الراحل توفيق الدقن، بالتعاون مع الدولة، والنقابات الفنية، للحفاظ على مثل هذه المقتنيات الثمينة، ومسيرة الفنانين الطويلة.

ويذكر أن الفنان توفيق الدقن توفى في 27 نوفمبر عام 1988 عن عمر يناهز 64 سنة بعد مسيرة فنية وسينمائية دامت على مدار 34 سنة.



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مصدر الصورة : ويكيبيديا