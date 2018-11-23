عرض فيلم The Lion King الترويجي يذهل عشاق الأنيميشن (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديزني )

بعرض ترويجي قصير لا يتجاوز الدقيقة والنصف ، استطاعت ديزني أن تأسر المشاهدين ،بلقطات ساحرة من فيلمها الجديد The Lion king ، المنظر عرضه في صيف 2019 .

الفيلم يعتبر واحدا من أشهر كلاسيكيات الروسوم المتحركة الذى طرح فى عام 1994. نال فور عرض الفيديو الترويجي له إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا والذى تصدر قائمة الأكثر تداولا عالميا باكثر من 100 ألف تغريدة عبر موقع تويتر.

ويضم الفيلم العديد من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

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