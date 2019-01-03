فيديوهات مواقع التواصل: مفتاحك نحو السعادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة "جورنال سوشيال سيكولوجي أند برسوناليتي سانيس" أنّ "مشاهدة فيديو يحتوي على طاقة إيجابية في نهاية يوم عمل شاق، يساهم في تعزيز السعادة لدى الفرد".

ولفتت الدراسة التي اعتمدت على قنوات على شبكة "يوتيوب" تضم الآلاف من المشتركين، إلى أنّ "تعرض المشاهدين لمشاعر إيجابية أو غاضبة، يمكن أن يجعلهم سعداء أو غاضبين".

وعادة ما يتفاعل جمهور "يوتيوب" بايجابية مع الفيديوهات الحيوية، كما يمكن أن تكون المشاعر السلبية مثل الغضب معدية من خلال وسيط الفيديو الذي يعرضها.

وبحسب الدراسة، فإن "النبرة الإيجابية تنتقل في بعض الفيديوهات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الآخرين، وتخفّف عن الناس متاعب العمل لساعات طويلة"، موضحة أن "المشاعر التي تعرضها فيديوهات اليوتيوب معدية، وتنقل الأحاسيس الإيجابية أو السلبية للمشاهدين. ولذلك، فإنه من المفيد اللجوء إلى الفيديوهات الإيجابية في نهاية يوم عمل شاق للحصول على بعض المشاعر التي ترفع المعنويات".

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