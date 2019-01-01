"تويتر" يؤثر سلباً على لاعبي كرة السلة.. هذا ما يفعله بهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة لباحثين متخصصين في أبحاث النوم أنّ "أداء لاعبي كرة السلة مرتبط بمدى استخدامهم لتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي في وقتٍ متأخرٍ من الليل، وتأثير ذلك على النشاط البدني"، كاشفة أنّ "اللاعبين في رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، قد يسجلون نقاطاً أقل ويستحوذون على القليل من الكرات المرتدة في اليوم التالي، لاستخدامهم تويتر في ساعات متأخرة".

وفي هذا الصدد، أوضحت لورين هيل من جامعة ستوني بروك في نيويورك أن "معظم الناس تكون معهم أجهزة الهاتف في غرف نومهم وعلى الأسرّة أيضاً، الأمر الذي يتعارض مع نمط نومهم ويبقيهم متيقظين أثناء الليل، ويقلل من جودة النوم".

وخلال البحث، عمد فريق هيل إلى تحليل تغريدات في أوقات محددة لـ112 لاعباً في رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال الفترة الممتدة بين العام 2009 وحتى 2016، آخذين بعين الاعتبار أموراً عدة في اليوم التالي، وهي: النقاط المسجلة والاستحواذ على الكرات المرتدة وعدد الدقائق التي شاركوا بها في المباراة والقدرة على الارتداد والأخطاء ودقة التصويب.

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