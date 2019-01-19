المثلجات تكشف سارقاً.. هذا ما فعله في مسرح الجريمة (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 5 سنوات و5 أشهر على رجل يدعى بول هيمان (36 عاماً) من إنجلترا، بعد الكشف عن ارتكابه لمجموعةٍ من السرقات.

وفي التفاصيل، فإنّ "شرطة مقاطعة بيدفوردشير الانجليزية، نشرت عبر حسابها على "فيسبوك"، فيديو سجلته كاميرات المراقبة، حيث ظهر هيمان أثناء بحثه عن منفذ للتسلل إلى شقة سكنية. كذلك، فقد أظهرت اللقطات قيام هيمان بتناول المثلجات في نفس المكان، بعدما تأكّد ألّا أحد يراقبه".

ووفقاً للتحقيقات، فإنّ هيمان قدم إلى هذه المنطقة أكثر من مرة بغرض السرقة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادثة الأخيرة، عثرت على مجموعة من الأدلة التي وصفتها بـ"النوعية" عن شخصية السارق، وهي عبارة عن علبتي مثلجات وملعقة، عليها آثار الحمض النووي الخاص به.

وبعد ذلك، قامت الشرطة بإرسال هذه العينات للتحليل فيما عمدت إلى تفريغ محتوى كاميرات المراقبة ليتبين لهم أنّ هيمان هو السارق. وخلال الاستجواب، اعترف الأخير بقيامه بـ4 عمليات سرقة من خلال الكسر والخلغ، وكانت حصيلة سرقاته مقتنيات بـ6400 دولار، بما في ذلك حاسوب محمول ومجوهرات وبطاقة مصرفية.

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