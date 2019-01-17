سبب وجيه يدفعك لعدم وضع هاتفك على مقعد الطائرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هناك العديد من القواعد التي يجب على الركاب اتباعها عند السفر على متن الطائرة، بما في ذلك التوقف عن استخدام الهاتف النقال وتحويله إلى وضعية الطيران. إلا أن إيقاف تشغيل الهواتف والأجهزة الإلكترونية ليس الشيء الوحيد الذي يجب على المسافر التنبه إليه أثناء الرحلة.

كشف أحد الطيارين في منشور له على موقع رديت الإلكتروني، بأن وضع الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي على مقعد الطائرة قد يؤدي إلى سقوطه في الفجوة بين المقاعد وتلف بطاريته الداخلية أو حتى تعرضها للسحق عند تحريك المقعد، ما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها أو اشتعالها.

ونصح الطيار الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بإبلاغ طاقم الطائرة على الفور إن سقط الهاتف في مكان يصعب الوصول إليه. وأضاف الطيار بأن تأثير إشارات الهواتف المحمولة على أجهزة التحكم بالطائرة لا يتجاوز 0.01٪، ولكن يفضل عدم استخدام الهاتف أثناء الطيران، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ستار البريطانية.

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