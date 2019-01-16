"كايدلاك" تكشف عن مواصفات سيارتها الجديدة XT6

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أسدلت شركة "كاديلاك" الأمريكية، الستار عن سيارتها XT6 الجديدة التي تنتمي إلى فئة SUV، وذلك خلال معرض ديترويت الدولي للسيارات الذي يستمر حتى 27 كانون الثاني/يناير الجاري.

وتتميز هذه السيارة باحتوائها على سواعد محرك سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.6 ليتر وبقوة 229 كيلووات/310 أحصنة، مع عزم دوران 373 نيوتن متر. ويبلغ طول XT6 5.5 متر مع قاعدة عجلات 2.86 متر، ما يتيح إمكانية تجهيزها بصف جلوس ثالث.

إلى ذلك، فإنّ السيارة الجديدة مدعومة بأنظمة القيادة المساعدة وأنظمة الراحة، منها كاميرا HD لمراقبة محيط السيارة ونظام للرؤية الليلية والتحكم بالإيماءات في غطاء المؤخرة، والتحكم الأوتوماتيكي في مسافة الأمان.

ومع كل هذه التفاصيل، إلّا أنّ الشركة الشهيرة لم تكشف عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو قيم الاستهلاك في السيارة الجديدة، كما أنها لم تعلن عن موعد طرحها.

مصدر الصورة: Flipboard

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