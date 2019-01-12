سائقة تنقذ طفلة من الموت على الطريق.. هذا ما حصل (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في لفتةٍ إنسانية رائعة، أنقذت سائقة حافلة في مدينة ميلواكي الأمريكية، طفلة صغيرة تمشي فوق تقاطع سريع حافية القدمين وترتدي قطعة ملابس واحدة، في ظل درجة حرارة ما دون الصفر.

وفي التفاصيل بحسب فيديو نشرته "BBC"، فإنّ السائقة وأثناء مرورها في الشارع انتبهت إلى طفلة صغيرة تمشي على جانب الطريق. عندها، بادرت السيدة إلى النزول من الحافلة وركضت نحو الطفلة التي كانت تبكي، وقد تبين لاحقاً أن عمرها أقل من عامٍ واحد. وعندها، قامت السائقة بأخذ الطفلة إلى الحافلة، حيث أقدمت راكبة على خلع معطفها وإعطائه للسائقة بغية تدفئة الطفل.

وبحسب الفيديو، فقد وصلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى المكان بعد طلبها، وقد وجدوا الطفلة نائمة في حضن السائقة. وبحسب "BBC"، فقد لفتت الشرطة إلى أنّ "الطفلة تركتها أمها في الخارج ويعتقد أنها تعاني من مشكلات نفسية". بدورها، أعربت السائقة عن "فرحها جداً بأن تكون سبباً في إنقاذ حياة تلك الطفلة الصغيرة".

مصدر الصورة: تويتر

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