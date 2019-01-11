تعرفوا إلى الجزيرة التي تشرق عليها الشمس دقيقة واحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ جزيرة جيرسي الكائنة قبالة السواحل السواحل الفرنسية، من أكثر الجزر غرابةً حول العالم. فما لا يعرفه كثيرون أنّ هذه الجزيرة لا ترى الشمس سوى دقيقة واحدة كل يوم على مدى 12 شهراً. وبذلك، فإنّ سكانها محرومون من أشعة الشمس.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإنّ "الشمس أشرقت على هذه الجزيرة نحو 6 دقائق فقط منذ بداية العام الحالي 2019، علماً أن الجزيرة تشهد أسوأ أحوالٍ جوية من 94 عاماً تقريباً".

إلى ذلك، فقد كشفت صحيفة "ذا ويست أستراليان" أنّه "لا يبدو أن السكان سيستخدمون نظاراتهم الشمسية قريباً، إذ يستبعد أن تشرق الشمس عليهم قبل أسبوع على الأقل".

وتعتبر جيرسي الواقعة على بُعد حوالي 100 ميل جنوب البرِّ الرئيسي لبريطانيا أكبر جزر القنال الإنجليزية وأبعد جزيرة في الجزر الجنوبية البريطانية. وفي الواقع، فإن جيرسي تعتبر أقرب إلى فرنسا من بريطانيا، حيث تقع على بُعد 14 ميلاً فقط من ساحلها، وهي مكان صغير لمعانقة الطبيعة واستكشاف أفضل ما في البرِّ والبحر.

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