كنيسة في التشيك تضم عدة أشباح على كراسيها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تختلف كنيسة القديس جورج في جمهورية التشيك عن باقي الكنائس حول العالم بأنها تضم عدة أشباح على كراسيها.

المنحوتات الشبحية صنعت من قوالب الجبس لنماذج حية ملفوفة بقطعة قماش بيضاء... وأصبح الموقع شائعًا لدى المدوّنين والسواح والمسافرين أيضا، حيث يزورها حوالي 150 شخصًا كل يوم سبت عندما تكون مفتوحة للجمهور.

تدهورت حالتها بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم طرد السكان من أصل ألماني من قبل التشيك.

وازداد وضعها تدهورا أواخر الستينيات، حيث تم التخلي عنها بصفة كاملة عندما وقع سقفها خلال جنازة. لكن في العام 2012، استخدم طالب في الفنون الجميلة ياكوب هادرافا الكنيسة كلوحة له وملأ مقاعدها بأشكال شبحية.

المنظر السائد داخل الكنيسة تقشعر له الأبدان. وبالرغم من هذا "المشهد المخيف".

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