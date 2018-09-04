لن تتخيل ما يقوم به رجل تسعيني من أجل زوجته المريضة؟! (صور)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

هل يستطيع الحب أن يفعل المستحيل؟ طبعا الجواب نعم .. فهناك قصص كثيرة عايشتها البشرية استطاع فيها الحب أن يخلق المعجزات وأن يولد الطاقات، تغلب بواسطتها المحبون على كل الحواجز!

في موضوع ذي صلة، لن تتخيل ما يقوم به هذا الرجل التسعيني من أجل رؤية زوجته؟! إذ يمشي هذا الرجل من نيويورك يوميا مسافة نحو 10 كيلومترات ذهابا لرؤية زوجته المريضة في مستشفى بـ "روشستر"، وفق صحيفة "dailymail"

واللافت في الأمر، أن السيد "لوثر يونغر"، البالغ من العمر 98 عاما، يمشي يوميا مسافة نحو 20 كيلومترا ذهابا وإيابا ليرى زوجته وحب حياته "ويفرلي يونغر"، التي تعاني الآن من الشلل ومن سرطان الدماغ منذ عام 2009..







الجدير بالذكر، أن السيدة "ويفرلي" كانت في مستشفى Strong Memorial لأكثر من أسبوعين حتى الآن، وخلال هذه الفترة عرضت ابنة السيد "لوثر"، لوثيتا، عليه أن توصله الى المستشفى عندما تكون قادرة على ذلك، لكن الرجل دائما كان يرفض العرض ويقول لابنته: "لا بد لي أن أتوجه الى مكان تواجد زوجتي، يجب أن أذهب"..

إشارة الى أن إبنته "لوثيتا" أنشأت صفحة عبر فيسبوك لمساعدة الأسرة على تغطية تكاليف علاج "ويفرلي"، بالإضافة الى تأمين وسيلة نقل للوثر من المستشفى وإليها..



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