5 نصائح لتجاوز الحزن بعد وفاة "عزيز" من الأهل أو الأصدقاء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



قد يكون وفاة شخص عزيز على قلب الإنسان من أصعب الأوقات التي قد يواجهها الشخص في حياته، وبالتالي قد يتعامل كل شخص مع أحزانه بصورة مختلفة، وقد يفرط البعض في حالة الحزن، فيفقد معها أشياء أخرى لا يحس بفقدانها إلا بعد فوات الأوان.. وللتسلل من هذه الحالة تدريجيا، أوردت صحيفة "ميرور"، مجموعة من النصائح التي من شأنها مساعدة الفرد والعائلة والأصدقاء لتجاوز حالة الحزن التي يمكن أن تسحبه إلى ما لا نهاية، إليك 5 خطوات، وفق صحيفة "دايلي ميرور"..

زيارة مختص نفسي

إذا ما استمر الحزن على وفاة أحد أفراد أسرتك لفترة طويلة، يجب أن تستشير أخصائي نفسي حتى لا يؤثر ذلك على صحتك النفسية..

1- تحدث عن الفقيد ومشاعرك للآخرين

يجب أن تتحدث عن الفقيد ومشاعرك للآخرين، كلما شعرت أنك بحاجة لذلك، فهذا يفرغ شحنات الحزن بداخلك ويخفف كثيرًا عنك.

النشاط

يجب أن تمارس النشاطات لكي تخرج من الحزن وتبتعد عن أجواء الاكتئاب فهذا أمر ضروري وصحي..

تجنب اللجوء للتدخين

احترس من اللجوء للتدخين كوسيلة لنسيان أحزانك، فهذه الأشياء تعطيك راحة بصورة مؤقتة لكن سرعان ما تعود الأحزان إليك.

تجنب الذكريات

الذكريات تثير الشجون لذلك يجب أن تبتعد عن كل ما يذكرك بالفقيد حتى تتمكن من تجاوز تلك المحنة، وتصبح الذكريات أمرا عاديا بالنسبة إليك، وحاول أيضا أن تقوم بشيء من أجله يخلد ذكراه ويشعرك بالرضى..

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