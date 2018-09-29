اليابان: شركة تقدم خدمة الإستقالة نيابة عن الموظفين الخجولين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تستحي من إبداء مشاعرك مثل الفرح أو الحزن، الرضى أو الغضب.. وبمعنى أدق، هل تخجل من التعبير عن موقف ما أو اتخاذ قرار مصيري في حياتك؟ يبدو أن الإختلاف بين الثقافات أدق وأوسع في الوقت عينه من مسائل مثل الأزياء والمطبخ واللون والملامح.

إذ يجد العديد من اليابانيين صعوبة كبيرة في ترك عملهم ويفضلون دفع مبلغ لطرف ثالث ليقوم بالاستقالة نيابة عنهم، وذلك لتجنب الإحراج أثناء تقديم الاستقالة لرؤسائهم في العمل.

ومن هذا المنطلق انتهزت شركة "سينشي إس إل إل سي" الناشئة في طوكيو، الفرصة وبدأت بتقديم خدماتها التي تتمثل بتقديم الاستقالة نيابة عن الموظفين الذين يجدون صعوبة في مواجهة رؤسائهم في العمل.

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وقد لقيت الشركة التي أسسها مجموعة من الأصدقاء، رواجاً كبيراً في اليابان، حيث باتت مقصد الكثير من الموظفين الذين يفضلون دفع مبلغ يتراوح بين 350 و450 دولاراً أمريكياً للشركة لقاء هذه الخدمة.

وقد أعلن مؤسسو الشركة أنهم فوجئوا بأن الكثيرين من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تقديم استقالتهم من وظائفهم، يقصدون الشركة بهدف الإفادة من هذه الخدمة.

من جهته قال مدير الشركة، يوشيرو أوكازاكي لصحيفة "جابان تايمز": "على الرغم من أنني لا أفهم السبب الذي يجعل الناس يجدون صعوبة في تقديم استقالتهم شخصياً لأرباب العمل، ولكنني سعيد بتقديم هذه الخدمة لهم"

يذكر أن الشركة قامت بالتوسط لاستقالة حوالي 800 عميل في جميع أنحاء اليابان خلال عامها الأول، ومن المتوقع أن يزداد العدد بشكل ملحوظ في الأعوام القليلة القادمة، بحسب ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

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