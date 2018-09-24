اليابان: مصارعة سومو الأطفال والفائز من يصرخ أكثر (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يقيم اليابانيون في كل عام مسابقة غريبة من نوعها للأطفال الرضع، حين يتنافسون في الحلبة بصراخهم، والذي يصرخ بصوت أعلى يفوز بالسباق، إذ يعتقد اليابانيون أن هذه الطقوس تجلب الصحة وتدرأ الشر عن الأطفال.

وتتلخص المسابقة في أن يقوم مصارعو السومو الأشداء بحمل الأطفال فوق رؤوسهم ثلاث مرات بشكل خاطف فيما يتعالى صوت المصارعين وسط قرع الطبول فوق الحلبة. وفقا لوقع "DW" عربية.

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بعض الأطفال المتسابقين شرعوا بالبكاء قبل أن يدخلوا غمار المنافسة، في وقت راح فيه البعض منهم يتأمل بصمت واستغراب ما يدور حوله... وأكثر من ذلك فقد فضل أطفال آخرون أخذ قيلولة قصيرة ريثما تنتهي مراسم هذه المسابقة الغريبة. أما الآباء والأمهات فيقفون خارج الحلبة ولا يملكون لأطفالهم سوى التشجيع والإبتسام لهم والتقاط الصور.

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