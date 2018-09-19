كاميرا سائح أمريكي ترصد مشهدا تندر رؤيته في المحيط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يندر أن يتمكن أحد من توثيق اللحظات التي يتجلى فيها جمال الطبيعة، لذلك ينكب هواة ومحتروفوا العمل البيئي، على قضاء أيام طويلة في البحث عن مشاهد تعد بالنسبة لهم أثمن من الغنائم.. فإن أسعفتك صدفة ما بالتقاط مشهد جذاب فاعلم أنك صاحب حظ مثل هذه المجموعة من السياح.

فبينما كان بعض الأصدقاء في مياه المحيط الهادي قرب ساحل ولاية ألاسكا الأمريكية، يحاولون رصد تحركات طيور النورس، التقطت كاميرا أحدهم مشهدا فريدا نادرا للغاية في المياه. وكان الشخص المحظوظ براد ريتش يركز عدسته على أسراب الطائر الذي يعيش قرب السواحل ويتغذى على الأسماك، لكنه فوجئ وأصدقاؤه داخل القارب بالصدفة البحتة بسرب آخر لحيتان يخرج إلى سطح الماء، لنفث الرذاذ بالطريقة المعتادة للحيوان الضخم.

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وتسبب ظهور الحيتان المفاجئ في حالة من الدهشة الممزوجة بالخوف لركاب القارب، والهياج للطيور التي بدأت تتحرك بشكل أسرع من المعتاد. ورغم مهابة الموقف بسبب دنو الحيتان من القارب واحتمالية وضع الركاب في مأزق، تحلى ريتش بالشجاعة الكافية ولم يتوقف عن تصوير السرب الفريد.

ولحسن حظ الجميع مر المشهد بسلام دون تعرض أحد من ركاب القارب لأذى. ولا تهاجم الحيتان عادة السفن أو القوارب، لكن وجودها بالقرب منها قد يعرضها للخطر، لا سيما في حالة صغر حجم القوارب مقارنة مع حجم الحيوان الثديي الضخم.

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