"جنرال موتورز" تسحب أكثر من مليون سيارة لعيب في "التوجيه"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت جنرال موتورز، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، أنها بصدد استدعاء مليون شاحنة خفيفة وسيارة رياضية بسبب مشاكل تؤدي إلى فقدان مؤقت لنظام التوجيه المعزز كهربائيا. وقال المتحدث باسم جنرال موتورز إن الشركة تلقت تقارير عن 30 حادث تصادم وإصابتين، ويشمل الاستدعاء شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات تحمل العلامات شيفروليه و"جي.إم.سي" وكاديلاك طرز 2015 منها نحو 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

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ونقلت رويترز عن توم ولكنسون، المتحدث باسم جنرال موتورز إن الشركة تلقت تقارير عن 30 حادث اصطدام وإصابتين، لكن لا توجد حالات وفيات مرتبطة بالاستدعاء. وقد تسبب المشكلة صعوبة في توجيه السيارة وبصفة خاصة على السرعات المنخفضة، مما يزيد من مخاطر الاصطدام، بحسب إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة وهي الجهة التنظيمية المختصة بسلامة السيارات في الولايات المتحدة.

مصدر الصورة: Getty Images North America - Getty

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