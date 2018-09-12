إكتشاف 802 مقبرة أثرية بجنوب مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

تمكنت بعثة أمريكية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية من إكتشاف أكثر من 800 مقبرة في جنوب مصر يعود تأريخها الى أكثر 4000 سنة قبل الميلاد.

وقالت عالمة آثار أمريكية من جامعة ألاباما تشارك في قيادة بعثة الآثار إن الموقع هو واحد من أكبر المقابر في المملكة الوسطى في جميع أنحاء مصر".

ورسمت بعثة مشتركة بين جامعة ألاباما-برمنغهام ووزارة الآثار المصرية رسم 802 مقبرة ضخمة في ليشت. يعود تاريخ هذه المقابر التي تم وصفها مؤخراً إلى ما يقرب من 4000 عام ولم تكن معروفة من قبل لعلماء المصريات، وفقاً لإعلان من خالد العناني ، وزير الآثار ، ومصطفى وازيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ومنذ آلاف السنين ، كانت توجد مقبرة تحت الصحراء بالقرب من قرية ليشت في مصر ، جنوب العياط. تقع على حافة الصحراء الكبرى، المقبرة القديمة ليست سرا. اليوم يرتفع زوج من الأهرامات فوق المناظر الطبيعية في شمال وجنوب الدفن , لكن العديد من المقابر القديمة بالموقع تم إخفاؤها منذ فترة طويلة تحت أقدام الرمال - حتى الآن.

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