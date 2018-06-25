فئران تسرق 17 ألف دولار من صراف آلي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

بعد أن تعطلت إحدى أجهزة الصرف الآلي في الهند، اتصل موظفو البنك الحكومي بالتقنيين ليعلموا أن سبب العطل هو تواجد فئران داخل الصراف الآلي، حيث مزقت أكثر من مليون روبية هندية، أي ما يعادل 17 ألف دولار أمريكي.

وقال مدير منطقة تينسوكا، شمال شرق الهند، للشرطة "عندما فتح المسؤول التقني الجهاز وجد الأوراق النقدية ممزقة وعثر على فأر ميت داخل جهاز الصراف الآلي"، حسب موقع ميترو البريطاني.

وعلى عكس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يجد البنك الموقف مضحكاً، فكتب أحد المستخدمين: "هذه نسخة غسل الأموال لحجة أكل كلبي واجباتي المنزلية".

مصدر الصورة: Metro

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