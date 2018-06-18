عشاق أفلام الهوبيت يشتبكون في غابة بالتشيك

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

في غابة قرب بلدة دوكسي التشيكية، وعلى بعد 80 كيلومترا من العاصمة براغ، قام المئات من عشاق سلسلة أفلام (ذا هوبيت) الخيالية للمؤلف جيه.آر.آر تولكين بمحاكاة معركة كبرى من معارك السلسلة، حيث احتدمت المعركة بين جيوش الهوبيت وتضاربت السيوف وانطلقت السهام فيما بينهم في مطلع الأسبوع الجاري.

تشابك المتحاربون بأسلحة خشبية وأداوت حادة مغطاة بالبلاستيك لتفادي الإصابة، بحسب ما ذكره المنظمون للحدث الذي يقام مرة كل عام، وأن أكثر من ألف شخص ارتدوا أزياء كالتي ترتديها الشخصيات في روايات تولكين وخاضوا معركة الجيوش الخمسة.

وعلى الرغم من أن المعارك مستوحاة من قصص من الأرض الوسطى التي تدور فيها روايات تولكين، فإن نتائج المعارك في الغابة غير معروفة مسبقا، وفي كثير من المناسبات فاز جانب الشر.

وقالت إحدى المشاركات بالحدث للمرة السادسة، أنها أتت للغابة لتستمتع بمعركة رائعة وبأجواء رائعة وخوض المعركة والالتقاء بأشخاص لا تراهم إلا مرة كل عام، من خلال إحياء هذا الحدث .

يذكر أن أفلام (ذا هوبيت) هي سلسة أفلام خيالية من طراز المغامرات الملحمية من إخراج النيوزيلندي بيتر جاكسون وتأليف البريطاني جيه.آر.آر تولكين، وتعد هذه السلسلة مكملة لثلاثية "سيد الخواتم" الاسطورية لنفس المخرج والمؤلف.

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