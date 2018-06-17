عندما يكون الأب قدوة

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الأب هو وتد العائلة كلها‫، ليس فقط من منطلق القوة الجسدية، بل على المستوى الوجداني أيضا، وعادة ما تقوم الأم بأعباء التربية والبيت نيابة عن نفسها وزوجها‫، ولكن من واجب الأب أن يتواجد في حياة أسرته، وأن يتولى بنفسه القيام بمسؤولياته‫.‬

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يلعب الوالدان دورا محوريا ورئيسيا في حياة ابنائهم، فيكونان نموذجا وقدوة لاطفالهما في التصرفات . ويتبلور هذا الدور عندما يبدأ الطفل بتقليد والده والطفلة بتقليد والدتها في السلوكيات والمظهر وهو الامر الذي يدخل السعادة غالبا الى نفس الوالدين، إلا أن سعادة الأهل بتقليد ابنائهم لهم في مرحلة الطفولة باعتبارهم القدوة والنموذج قد لا تدوم كثيرا.

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إذ يبدأ الطفل، من وجهة نظر علم نفس بالنمو، عبر انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة متخليا عن نموذج الوالدين، لينعطف نحو الاستقلال النسبي المرتبط بدرجة النضوج الجسدي والحسي.

المرحلة الانتقالية بين الطفولة والمراهقة تشهد العديد من التغيرات التي تتبع درجة النضوج الجسدي والحسي، لافتا إلى أن الشاب يبدأ بالاتجاه نحو الاستقلالية والابتعاد عن محور الوالدين بالاتجاه نحو بناء محور جديد مع أقرانه.