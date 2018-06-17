دراسة: كم ساعة يقضيها الأطفال فى ممارسة ألعاب الفيديو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال يقضون 15 ساعة فى الأسبوع فى ممارسة ألعاب الفيديو، كما وجد البحث الذى أجرته شركة McAfee أن 94 بالمئة من الآباء والأمهات يبدون قلقًا بشأن المخاطر التى يتعرض لها أطفالهم أثناء اللعب، ولكن ما يقرب من نصفهم يرون أطفالهم يلعبون ألعابًا غير مناسبة لسنهم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمارس الأطفال ألعاب الفيديو فى المتوسط لمدة 2.13 ساعة فى اليوم، ويترك 92٪ من الآباء أطفالهم يلعبون على الأقل ساعة يوميًا، كما اعترف ثمانية بالمئة منهم أنهم سمحوا لأطفالهم باللعب أكثر من خمس ساعات فى اليوم، رغم أنهم يشعرون بالقلق إزاء تعرضهم لمحتوى غير لائق أو أشخاص سيئيين.

ووجدت الدراسة أن 62 فى المئة من الأطفال يمارسون ألعابا، إذ يتفاعلون مباشرة مع لاعبين آخرين، مما يزيد بشكل كبير من خطر استهدافهم بمحتوى غير مناسب أو مطالبتهم بمشاركة معلومات حساسة.

وتدرك الأغلبية الساحقة من الآباء والأمهات -89 فى المئة منهم- مخاطر ذلك، حيث يشعر 71 فى المئة منهم بقلق خاص بشأن تبادل التفاصيل الحساسة أو عرض محتوى غير لائق مثل العنف أو الصور الجنسية أو المخدرات.

وقال جارى ديفيس كبير الخبراء الأمنيين فى مكافى: "على مر السنين نمت الألعاب بدرجة كبيرة وأصبحت عادة يومية بالنسبة لكثير من الناس خاصة الأطفال."

وأوضح ديفيس أن هناك العديد من المزايا لاستخدام ألعاب الفيديو، إذ يمكن أن تكون أداة رائعة يستعين بها الآباء خلال أشهر الصيف، حيث يحتاجون إلى إبقاء أطفالهم مستمتعين أثناء محاولتهم إدارة شىء آخر.

وأضاف ديفيس: "من الضرورى أن يفهم الآباء المخاطر التى يتعرض لها أطفالهم أثناء لعب ألعاب الفيديو، وإجراء أبحاثهم الخاصة حول الألعاب التى يلعبونها، ومعرفة كيفية توفير التوجيه الملائم لأطفالهم للحفاظ على سلامتهم عبر الإنترنت".

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