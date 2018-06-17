جرائم صادمة ارتبطت بكأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عفراء الجول)

مع انطلاق نسخةٍ جديدة من كأس العالم في روسيا تعود بنا الذكريات إلى كثير ٍ من الجرائم التي ارتُكبت في النسخ الماضية.

أسفر مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية عن اغتيال عصابة كولومبية لنجم دفاع المنتخب الكولومبي أندريس إسكوبار بعد أن سجل هدفا بالخطأ في مرمى بلاده خلال المباراة التي جمعت "القهوجية" بمنتخب البلد المستضيف ضمن مباريات المجموعة الأولى من تلك البطولة.

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حينما كان المنتخب الانجليزي في العاصمة الكولومبية بوغوتا في عام 1970 لخوض لقاء ودي مع المنتخب الكولومبي استعدادا لنهائيات كأس العالم, اعتقلت السلطات الكولومبية قائد المنتخب الانجليزي بوبي مور لسرقته اسوارا ماسيا من محل لبيع المجوهرات في العاصمة الكولومبية.

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تعرضت النسخة الأصلية لكأس العالم للسرقة وذلك عام 1983 التي كان قد صممها جول ريميه وذلك من مقر الفيدرالية البرازيلية للكرة القدم ومنذ ذلك التاريخ لم يتم اكتشاف من سرق هذه الكأس، وتمكن الأمن البرازيلي من العثور على الكأس المسروقة وذالك في قصر أحد بارونات المخدرات الذي كان الأمن البرازيلي يقوم بتفتيشية.

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اختيرت الولايات المتحدة على حساب المغرب لاحتضان كأس العالم الخامسة عشرة، وقد عرفت البطولة حدثا غير متوقع، فقد صدم العالم لانتشار خبر ثبوت تناول النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا مادة الإيفيدرين المنشطة المحظورة إثر الفحص الذي خضع له بعد مباراة منتخب بلاده مع نيجيريا، مما أسفر عن استبعاده عن المونديال الأميركي.

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في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات الدور الأول في كأس العالم 1982 فازت الجزائر على تشيلي بثلاثة أهداف لهدفين، فيما فازت ألمانيا على النمسا بهدف للاشيء وهي النتيجة التي كان فيها تخاذل كبير من المنتخب الألماني تجاه المنتخب النمساوي.

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