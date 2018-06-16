أبرز الأرقام في نهائيات كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهدت بطولات كأس العالم، التي سبقت انطلاق مونديال روسيا تسجيل أرقام شيقة،

* حيث تم تسجيل 2379 هدفاً منذ انطلاقتها العام 1930 وحتى نسخة البرازيل 2014،

* كما أن أكبر غلة من الأهداف سجلت في مباراة واحدة كانت في مباراة استراليا وسويسرا والتي انتهت 7-5 لمصلحة المنتخب الأسترالي.

* أما عدد المنتخبات التي فازت في جميع مبارياتها في بطولة واحدة، فهي الاوروغواي 1930، وإيطاليا 1938، والبرازيل العام 1970،

* وأكثر المواجهات في دور المجموعات جمعت بين ألمانيا والسويد حيث لعبا 36 مرة.

* وأكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم، فهما الألماني لوثار ماتيوس والمكسيكي انتونيو كاربخال، اللذان لعبا 5 بطولات في كأس العالم.

ومن أبرز الأرقام التي يمكن أن تحطم في نهائيات كأس العالم 2018:-

* 135عاما و 3 أشهر سيكون مجموع عُمر أوسكار تاباريز مدرب أوروجواي وفرناندو سانتوس مدرب البرتغال

* 45 عاماً و5 أشهر سيكون عمر حارس المرمى المصري عصام الحضري في كأس العالم 2018 ضد منتخب أوروجواي ، وبالتالي سيصبح اللاعب الأكبر سناً في تاريخ بطولات كأس العالم.

* 13 مباراة بلا هزيمة في نهائيات كأس العالم حقّقها منتخب البرازيل بعد خسارته أمام المجر 2-4 في ربع نهائي كأس العالم 1954 .

* 6 أهداف كقائد هو الرقم القياسي الموجود بحوزة دييجو مارادونا

* فيما يحتاج قائد منتخب الأرجنتين الحالي ليونيل ميسي إلى ثلاثة أهداف ليحطم رقم مدربه السابق.

* ثلاثة أشخاص هو عدد الذين توّجوا بلقب كأس العالم كلاعبين ومدربين وذلك في حال تمكن ديدييه ديشان من قيادة منتخب فرنسا للحصول على كأس العالم 2018 ..

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