فندق روسي يعيد البسمة للنجم المصري محمد صلاح..

أخبار الآن | غروزني - روسيا (رويترز)

عقبَ عودته من مباراةِ منتخب مصر و أوروغواي بالدورِ الأول لمونديال روسيا 2018، والتي انتهت بفوزِ منتخب أوروغواي 1-0، فوجئ لاعبُ المنتخب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي وهداف الدوري باحتفالِ فندق ذا لوكال الذي يقيمُ فيه المنتخبُ المصري بـِ غروزني بعيد ميلاده الـ«26» بمشاركةِ عددٍ من مشجعي اللاعب المصري من الشيشان وروسيا. واعدت إدارة الفندق كعكة تزن أكثر من مئة كيلو جرام على شكل ملعب وزينت بألوان علم مصر الأحمر والأبيض والأسود

وكتبت عليها كل عام وأنت بخير مو محمد وبداخلها مجسم ذهبي لكأس العالم كتب عليه أفضل لاعب بحسب الاتحاد المصري لكرة القدم الذي نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للاحتفالية التي اعادة الابتسامة إلى وجه صلاح وعدد من الصور لها.



وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء اثناء المباراة بعدما رفض المدرب البرتغالي هيكتور كوبر الأرجنتيني المغامرة بإشراكه في المباراة عقب اصابته في كتفه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام ريال مدريد في 26 مايو الماضي.

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