مشاركة الزوجة باعمال المنزل تشعرك بالسعادة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعض الرجال في مجتمعاتنا الشرقية يحبونَ مساعدةَ زوجاتهم في اعمالِ المنزل، لكن هناك من يعيبُ عليهم ذلك ويعدونهُ نقصا في شخصيةِ الرجل..لكن دراسة جديدة تحملُ لاؤلئك الاشخاص بشرى سارة.

اذ أفادت دراسة أجراها فريقٌ من الباحثين الأمريكيين في جامعةِ فلوريدا الأمريكية، أن الزوجين اللذين يتقاسمان الأعمال المنزلية بالتساوي بينهما، يعيشونَ حياهً زوجية أسعد من الأزواج الآخرين.

وأوضحت الدراسة أن الإحساسَ بالعدل والمساواة بين الزوجين في كل شيئ، حتى في إنجازِ الأعمال المنزلية، يجعلُ الحبَ يدومُ بينهما بل ويظلُ الاحترامُ والانسجام بينهما، ما يشجع رجال كثيرين على اتخاذ نفس الموقف العادل مع زوجاتهم ويجعل الزوجة تشعر أنها اكتسبت مزيدا من حقوقها.

اقرأ أيضا:

دراسة: الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سناً