طفل في الرابعة يتحول إلى نجم ثري بفضل رسوماته

أخبار الآن | واشنطن - امريكا(وكالات)

مع انهُ لم يتجاوز الرابعة من عمره.. لكنهُ تحولَ إلى نجمٍ بينَ ليلةٍ وضحاهاً، بعد أن شاهدَ صاحبُ أحدِ المعارض الفنية لوحاتِه، وأتاحَ لهُ مساحة لعرضِ أعمالهِ الفنية في معرضه.

حظي الطفلُ البالغ من العمر أربعَ سنوات، بفرصةٍ ثمينة لعرضِ لوحاته في صالةٍ للفنون بمدينةِ نيويورك الأمريكية.

وكانت موهبة الطفل قد ظهرت لأول مرة في مدينة بيون التي ولد فيها بالهند، قبل أن يحظى ببعض الشهرة في مدينة نيو برونزويك الكندية حيث يعيش حالياً.

الطفل بات يجني عشراتَ الآلافِ من الدولارات بفضلِ لوحاته التي اعتبرها الكثيرونَ قطعاً فنية ساحرة أذهلت الجميع.

وقالت والدة الطفل، السيدة شروتي، إنها تنبهت لموهبة طفلها في الرسم لأول مرة عندما كان يحبو، إذ كانت شقيقته الكبرى ترسم بالألوان المائية، وكان أفايت يلتقط الألوان ويلطخ الأرض بها.

وسرعان ما أدرك الأبوان أن ما يقوم به طفلهما ليس مجرد لهو، وإنما شيء مميز. وبعد انتقال العائلة إلى كندا شاهد أحد أصحاب المعارض الأمريكية لوحات الطفل وأعجب بها كثيراً ما دفعه لعرض 30 لوحة في صالته الفنية.

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