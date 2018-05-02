كيف تنفس عن غضبك بدون التسبب بضرر للآخرين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



تنفيس الغضب في العصر الحالي أصبح ضرورة يجب علينا تعلمها حتى لا نلحق الضرر بالآخرين وبأنفسنا، كما أننا لا نفكر جيدا وقتها فنتخذ الكثير من القرارات الخاطئة والتي سرعان ما نهدأ ونأسف لما فعلناه، لذلك علينا تعلمها كمهارة مطلوبة وخاصة وأننا أصبحنا محاطون بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مثيرة للأعصاب وخانقة للحياة، مما يجعل الشعور بالغضب شائع ومنتشر لعدم وجود قدرة على التحمل، وتكون النتيجة تفاقم سوء الوضع في العلاقات والتي ربما تؤدي بنا إلى الانفصال عن الأطراف الأخرى لافتقاد كلا الجانبين لوسائل تنفيس الغضب والتحكم فيه.

عندما نغضب نشعر بطاقة سلبية كبيرة ونكون خارج وعينا الصحيح وخارج منطقة التفكير المنطقي.



وربما هذا ما يبرر لنا هذا أسباب الندم بعد التنفيس عن الغضب بشكل غير مناسب، فنندم على ما فعلنا. الغضب طاقة يجب أن تخرج، ولكي تخرجها بشكل سليم هناك مجموعة من الخطوات يجب أن تتبعها، لذلك سوف نحاول خلال المقال توضيح الطرق الصحيحة التي تمكننا من التنفيس عن غضبنا بشكل مفيد، كما أننا يجب أن نعلم أن طرقنا المعتادة للتعبير عن شعورنا بالغضب هي في الواقع تزيد الأمر اشتعالا وتعقيدا، كتكسير الأشياء المحيطة بنا أو تقطيع الأوراق بعنف أو إلقاء ما تقع عليه أعيننا أرضا، كلها وسائل نلجأ إليها أثناء شعورنا بالغضب ونعتقد أنها من وسائل تنفيس الغضب، ولكن الحقيقة أن الكثير منها يقوم بالعكس تماما ولا يؤدي إلى شيء إلا زيادة التوتر والشعور بالغضب أكثر.

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