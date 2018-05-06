دراسة: الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سناً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاجُ لترجمة ولا تحتاجُ لتفسير، فقط هي تسرقُ العقولَ والقلوب..وعلى غير المتوقع يبدو انها تسرقُ العمر ايضا.

اكتشف باحثون أن الابتسامة تجعلُ الإنسان يبدو أكبر سناً، على عكسِ الاعتقادِ السائد.

ودائما ما تَعرضُ إعلاناتُ منتجاتِ مكافحة الشيخوخة نساء كبيرات السن يبتسمن، لكن بعد هذهِ الدراسة يبدو أن ذلك قد لا يكونُ أفضلَ وسيلةٍ إعلانية، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة Mirror البريطانية.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين يشيرون إلى أن تأثير الشيخوخة في الابتسامة يرجع إلى الطريقة التي تزيد بها التجاعيد حول العينين.

وفي هذه الدراسة، طلب الباحثون من 40 مشاركا تقدير عمر 35 امرأة و35 رجلا من صور وجوههم.

ورأى المشاركون نسخة واحدة من نسختين من وجه كل شخص، إما أن يكون لهما وجه عادي أو مبتسم.

وكشفت النتائج أن المشاركين، في المتوسط​​، صنفوا الناس على أنهم أكبر سنا عندما كانوا يبتسمون.

على الرغم من ذلك، بعد التجربة، قال معظم المشاركين إنهم يعتقدون أن الابتسامة تجعل الإنسان يبدو أصغر سنا.

وقال الباحثون: تظهر النتائج، للمرة الأولى، أن الناس يعتقدون خطأ أن الابتسامة تجعلهم يبدون أصغر سناً، بينما يصنّفون الوجوه المبتسمة على أنها أكبر سنا عن الوجوه العادية.

وفي دراسة سابقة، قام الفريق بتصفية تجاعيد العين في صور أشخاص يبتسمون، ووجدوا أن تأثير الشيخوخة اختفى.

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