دب الماء طوله أقل من مليمتر ولكنه من أقوى حيوانات الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

"التارديغرادا" أو دب الماء هو حيوان مجهري لا يتجاوز طوله في غالب الأحيان نصف مليمتر واحد. ولديه 8 قوائم تنتهي كل واحدة منها بمخالب. وهو يعيش في البر والبحر وفي المناطق المحيطة بالقطبين الشمالي والجنوبي. ويعيش على أكل الأعشاب أو البكتيريات أو اللحوم.

وتؤكد الدراسة الجديدة التي أعدها بشأنه فريق من الباحثين أن هذا الحيوان لديه قدرة عجيبة على الثبات أمام درجات الحرارة القصوى والدنيا وأشعة الشمس القاتلة والكوارث الطبيعية والكونية والتكيف معها بهدف البقاء على قيد الحياة.

واثناء فترات الجفاف الطويلة، يستطيع دب الماء البقاء على قيد الحياة من خلال الاكتفاء بكميات من المياه لا تزيد عن واحد في المائة من تلك التي يحتاج إليها جسمه. بل هو قادر في حال تفاقم فترات الجفاف واستمرارها لمدة طويلة على الاكتفاء بنسبة 0.1 في المائة من كمية المياه التي يحتاج إليها في الأوقات العادية.

وفي السنوات الأخيرة اتسع نطاق الأبحاث المتصلة بقدرة الإنسان على الاستفادة من مورثات دب الماء وجهازه المناعي في عدة مجالات منها بشكل خاص المجال الطبي.



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