السباحة السورية يسرا مارديني.. لاجئة تنطلق نحو النجومية

أخبار الآن | برلين- المانيا (روتيرز)

مع التصفيق المدوي للسباحة السورية يسرا مارديني في أولمبياد 2016، كان من الصعب أن يتصور أحد أن تلك الفتاة كانت على وشك أن تغرق في البحر قبل نحو عام واحد فقط وأثناء فرارها من الحرب المستعرة في بلدها.

والآن تسعى يسرا، التي أثارت عاصفة في أولمبياد ريو دي جانيرو، لتحدي الأفكار السلبية بشأن اللاجئين.

وتضع يسرا، التي شاركت في سباقي سباحة 100 متر حرة و100 متر فراشة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عينيها الآن على أولمبياد طوكيو 2020.

وعندما سنحت لها فرصة لتنضم لأول فريق للاجئين ينافس في الأولمبياد رفضت يسرا خوفا من إحساس الناس بالشفقة تجاه اللاجئين



وعن ذلك قالت في مقابلة بمنزلها الجديد في العاصمة الألمانية برلين إن كلمة لاجئ بالنسبة لها كانت بمثابة عبء آنذاك، وإنها ولم تكن تشعر بفخر لكونها لاجئة.

لكن تجربة مشاركتها في الأولمبياد، تحت العلم الأولمبي، مع تسعة لاجئين آخرين كانت وراء تغيير رأيها وجعلتها تشعر بفخر لكونها لاجئة.

وعن ذلك قالت الفتاة "أول شيء ما كان بدي أكون جزء من فريق اللاجئين لأنه حسيت إن كلمة لاجئ هي عبء عليّ، وحسيت إن كلمة لاجئ هي شيء كبير وشيء ما كنت مفتخرة بكوني لاجئة. بس بعدين وقت رحت مع الفريق، فريق اللاجئين، ع الأولمبياد كل شيء تغير لأن العالم، فكرة العالم عننا تغيرت، وأعطتني فرصة، وأعطتني صوت لأني أوصل رسالتي لكثير عالم (ناس) حول العالم على أن اللاجئين هن عالم مع معهم مصاري لأ أو هن عالم ما عندهم أحلام، لأ هن عالم متعلمين وهن عالم كثير ملاح بس هن تركوا بلدهم لأنه كان فيه حرب، وهذا الشيء أجبرهن إن هن يتركوا بلدهن ويروحوا على بلد جديدة ويتعلموا شغلات جديدة. فأنا كتير مفتخرة إني أنا لاجئة وراح أظل دائما أدافع عن اللاجئين وأعمل كثير شغلات لحتى أساعدهم".

وقالت يسرا مارديني "أتصور أني سأستمر في توصيل رسالتي بشأن اللاجئين لكثير من الناس، أريد تغيير تصورات الناس عن كينونة اللاجئ وسأواصل الدعم والنضال من أجل اللاجئين".

وتتدرب الفتاة، التي تعيش حاليا في ألمانيا مع والديها وشقيقتها، لمدة 30 ساعة أسبوعيا في حمام السباحة وصالة التمرينات الرياضية.

ويسرا كانت سباحة ماهرة منذ نعومة أظفارها لكن حلمها في أن تصبح رياضية محترفة كاد ينتهي مع تفجر الحرب في بلدها عام 2011.

وذات مساء استقلت يسرا وأختها قاربا على الساحل التركي مع 20 شخصا آخرين، وهو عدد يعادل ثلاثة أمثال الحمولة المقررة للقارب.

ومع اتجاه القارب نحو سواحل اليونان بدأ يغرق.

ومع انعدام الخيارات الأخرى أمامهم قفزت يسرا وأختها، وهي سباحة ماهرة أيضا، واثنان آخران من اللاجئين في البحر وجروا القارب الصغير لأكثر من ثلاث ساعات حتى وصلوا جزيرة ليسبوس اليونانية.

وعن ذلك قالت يسرا مارديني "كنت أحاول أن أكون إيجابية وكنت أدعو الله مع الجميع. كلنا في القارب كنا ندعو بصوت واحد جميعا وبصوت مرتفع. كنت أتأمل طفلا كان معنا في القارب، وكان هناك ملح في عيني وأنفي وحلقي وكنت عطشانة وجائعة. لكني تابعت إلقاء بعض النكات والضحك حتى لا يشعر بما هو فيه. ولأني كنت خائفة على الطفل أكثر من خوفي على نفسي، لأنه كان الطفل الوحيد الذي معنا على متن القارب، وكان والده لفترة في الماء، وبالتالي فقد كان يبكي تقريبا. كان الأمر صعبا حقيقة وكنا أنا وشقيقتي نفكر في أمر واحد: نحن سباحتان وسيكون عارا علينا أن نموت غرقا".

وبعد وصولها لليونان اتجهت يسرا وشقيقتها إلى وسط أوروبا قبل أن يصلا إلى برلين في 2015.

وانضمتا إلى ما يزيد على مليون لاجئ تدفقوا على أوروبا في ذلك العام هربا من الصراعات والاضطرابات السياسية.

وأوضحت يسرا أن تلك الذكريات لن تفارقها أبدا.

وستُروى قصة يسرا مارديني الرائعة في فيلم بهوليوود في وقت لاحق من العام.

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