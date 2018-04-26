شاب تونسي يتسلق 4 قمم في 4 أيام دعما للاطفال المرضى بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل سبق أن تسلقتم 4 جبال في 4 أيام؟ المغامر نضال جابر (22 عاماً) فعلها، حيث تمكن من الوصول إلى قمم 4 من أشد الجبال وعورة في تونس، كل ذلك لهدف انساني بحت.

الإحماء.. طريقك للحماية من الإصابات

في التفاصيل، واثر التحدي الذي انطلق منذ حوالى الاسبوع وتحديدا الخميس الفائت، اعتزم الشاب التونسي المغامر "نضال جابر"، البالغ من العمر 22 عاما، الصعود لقمم 4 جبال في تونس، وهذه القمم هي:

جبل السرج (1355 متراً)

جبل برقو (1256 متراً)

جبل زغوان (1297 متراً)

جبل رصاص (795 متراً)

كل ذلك لهدف انساني بحت هو جمع المال لدعم جمعية "مرام" للعناية بمرضى السرطان، وخصوصا الاطفال.

وقد تمكن جابر ومرافقه ايوب الجبالي من رفع راية تونس فوق القمم الجبلية الـ4 خلال 4 ايام فقط محققا رقما قياسيا.

وعلى الاثر انتفعت الجمعية المذكورة من الاموال الموجهة لرعاية هذا الحدث.

وفي هذا الصدد اشار جابر الى انه كان واثقا من قدراته، لكنه لم ينف انه واجه بعض الصعوبات، مشددا على ان صديقه الجبالي كان له دور مؤثر في تخطي هذه الصعوبات.

للمزيد:

مزارع يرفض الآلات الحديثة في مزرعته