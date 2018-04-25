الإحماء.. طريقك للحماية من الإصابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يذهب العديد منا إلى صالة الألعاب الرياضية وكله حماسة لرفع الأثقال والأوزان المختلفة، دون الانتباه لتمارين الإحماء الضرورية جداً، والتي قد تتسبّب بإصابات قوية للجسم إذا أُهملت .. قبل ممارسة أي تمارين رياضية..ما الذي يجب علينا فعله؟ ماهي النصائح المثالية لتمارين صحية؟ وماهي طرق الاحماء؟ وهل تتنوع بتنوع الاشخاص اعمارهم وجنسهم؟

تمارين الإحماء هي عبارة عن مجموعة من التمارين الجسمية التي يختارها وينفذها الرياضي بصورة خاصة وواعية بهدف إعداد الجسم للنشاط المتوقع، حيث يجب على اللاعب القيام بعملية الإحماء أو التسخين لمدة دقيقتين على الأقل قبل ممارسة أي تمرين، وإلا سيلحق ضرراً كبيراً بجسده، وقد يتعرض للإصابات المباشرة التي تترك آثارها، وبذلك تُعتبر تمارين الإحماء ركيزة أساسية من ركائز التدريب الصحي المتوازن والسليم، وسنعرض في هذا المقال عدداً من فوائد تمارين الإحماء للجسم والعضلات.

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