مزارع يرفض الآلات الحديثة في مزرعته

أخبار الآن | دبي - الإمرارت العربية المتحدة (نورا الشيخ)

بعد مرور نصف قرن، مازال المزارع الفرنسي جيان برنار إيون يرفض استخدام الآلات الحديثة في مزرعته الواقعة بغرب فرنسا، ويستخدم الثيران لحرث أرضه.

أدرار المزارع الفرنسي ظهره للتكنولوجيا الحديثة ورفض استخدام الآلات الحديثة قبل عقود في مزرعته الواقعة بغرب فرنسا، وقال: "إنه ما دام لا توجد حاجة للتغيير فلا داعي للطرق الحديثة".

وبعد مرور نصف قرن، ما زال إيون يستخدم الثيران لحرث أرضه الواقعة في جنوب منطقة بريتني بالساحل الغربي الفرنسي، وبداخله تصميم على الحفاظ على الطرق التقليدية التي اتبعها السلف قديماً.

وفي مزرعته التي نشأ فيها، يحلب إيون الذي بلغ عامه الـ 70 وشريكته لورانس البقرات، ويطحنان القمح يدوياً وبدون كلل يجمعان فضلات الحيوانات لاستخدامها كسماد عضوي للمحاصيل التي تتغذى عليها ماشية المزرعة.

بدوره، يعترف المزارع المسن بغرابته، مضيفاً أن طريقة عيشه صعبة جداً بالنسبة للأجيال الأصغر سناً.

إلا أن غرابته تلك جعلت منتجاته متفردة في وقت باتت فيه المنتجات العضوية رائجة، ومع هذا يرفض إيون استخدام هذا الشعار لتسويق منتجاته.

ومع تقدم سنه، يأمل إيون في أن يجد خلفاً له يحافظ على الروح التقليدية لمزرعته التي يخطط للتبرع بها بدلاً من بيعها، لكنه يعلم جيداً أن أياً من سيتولى مسؤولية المزرعة من بعده سيكون عليه القيام بتغييرات إذ أن الإجراءات المنظمة أصبحت أكثر صرامة.

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