كوكبنا يدق ناقوس الخطر.. تعرف على كل ما يخص يوم الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



كوكب الأرض هو الكوكب الذي حباه الله تعالى بالميزات التي تجعله صالحا لعيش الكائنات الحية فيه، لكن مع الممارسات الخاطئة التي قام بها البشر على هذا الكوكب اختل توازن النظام الكوني فوق هذا الكوكب، فتلوثت المياه والهواء، وهو الشيء الذي أثر سلبيا على حياة البشر..

يوم الأرض: هو اليوم الذي تحتفل فيه غالبية الدول بكوكب الأرض بطرق عدة، وهو اليوم الذي يعد مناسبة لتذكير البشر بضرورة الحفاظ على هذا الكوكب، وبوجود عدة اختلالات في أنظمته، حيث أجمع الكل على الاحتفال به في الثاني والعشرين من شهر أبريل/ نيسان من كل سنة ..وفق موقع (abcnews)..

من احتفل بهذا اليوم.. أولا؟

كان السيناتور الأمريكي "غايلورد نيلسون"، وهو صاحب فكرة وجود يوم خاص للاحتفال بكوكب الأرض، هذه الفكرة انبثقت حينما زار ولاية كاليفورنيا عام 1969، فاندهش لهول ما رآه من تلوث لمياه المحيط الهادي وبقع النفط المتسربة من الناقلات..

كيف يتم الاحتفال بيوم الأرض؟

تختلف طرق الدول في الحتفال بهذا اليوم.. هناك بعض الدول التي تقر هذا اليوم كعطلة رسمية ثم تقيم المهرجانات والاجتماعات لمناقشة طرق حماية الأرض، وهناك بعض الدول التي تستمر في الاحتفال بهذا اليوم لمدة أسبوع.. من أجل التوعية بضرورة الحفاظ على هذا الكوكب الذي يضمنا..

دعوة من خلال تويتر لحماية المحطيات والبيئة

انتشرت العديد من الهاشتاغات منها على سبيل المثال (#360fortheplanet) و (#plasticpollution)، ذكر البعض من خلالها بحجم الأذى الذي نلحقه بكوكب الأرض من خلال سلوكات طائشة، كرمي النفايات والمواد البلاستيكية في البحر.. ودق ناقوس الخطر بشدة..





البلاستيك.. هو أكثر ما يعيق محاولات حماية الأرض

الكثير منا يستخدم أو يصادف البلاستيك المنتشر في الشوراع كل يوم ، لكن ما لا نعلمه هو ما تسببه هذه المادة من عطل على مستوى المنظومة البيئية، فالإفراط في استعمال الأكياس والزجاجات والأطباق والأواني البلاستيكية كلها عوامل تجهد البيئة وتعرض هذه المواد للتكدس في الطبيعة والمحيطات.. وبالتالي تحتاج لسنوات لتتحلل.. وهو ما يشكل تحديا بالنسبة للمنظمات البيئية العالمية..





كيف يمكن المساعدة على تخطي العوائق البيئية؟

تعتبر عملية إعادة التدوير مهمة جدا، فهي تجنب البيئة الكثير من البلاستيك المتراكم، مع أن التدوير لا يكفي وحده للحد من التلوث، تعرف عملية إعادة تدوير النفايات بعملية معالجة للمواد المستهلكة، بحيث تعاد إلى الشكل الخام لهذه المادة، لتصنع مرة أخرى فيعاد استخدامها والاستفادة منها..

ما عليك فعله داخل هذه السلسلة؟

1- فكر جيدا قبل شراء مادة بلاستيكية.. وكيف يمكن تفادي ذلك؟ اسأل نفسك: هل أنا بحاجة إلى ذلك فعلا؟ هل يمكنني استبداله بشيء آخر؟ هل يمكنني شراء شيء يمكنني استخدامه على المدى الطويل؟

2 - حاول التخلص بشكل صحيح من المنتجات البلاستيكية..

3- الحرص على عدم رمي المنتجات البلاستيكية بالقرب من الممرات المائية أو الشواطئ أو المساحات الخضراء..

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