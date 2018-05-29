أكبر 10 أفاعي حقيقية عثر عليها حول العالم (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ما هو شعوركم عند رؤية ثعبان؟ على الأرجح لا تأبهون كثيرا لأمره أو ربما تخشونه.

معظمنا يمكننا رؤية الثعابين الصغيرة ولكن هناك أفاع أضخم بكثير من الثعابين غير الضارة. إليكم أكبر الثعابين التي عثر عليها على الإطلاق.

10: الأفعى ذات الأنف المدور

عثر على هذه الأفعى السامة فى شمال أفريقيا بالشرق الأوسط. يبلغ طولها 150 سم إجمالا، ووزنها حوالى 3 كيلوغرامات. تستطيع هذه الأفعى إفراز سم لا يقل سمية عن الكوبرا لذا احذروا من أن تدوسوا بقدمكم هذه الأفعى أثناء التنقل فى الغابة.

9: الثعبان البني الشرقي

يبلغ حجم البالغين من هذا الثعبان النحيف حوالى مترين ويحتوى جسده على أجزاء بارزة تتدرج ألونها من اللون البنى الفاتح إلى اللون الأسود. هذا الثعبان سام للغاية وهو يحتل المركز الثاني فى قائمة أكثر الثعابين البرية سمية فى العالم. تعتبر هذه الفصيلة من الثعابين فتاكة وهي تعيش فقط فى استراليا واندونيسيا.



8: ثعبان لاكيسيس موتا

هو الثعبان الأكبر فى أمريكا الجنوبية. يتراوح طوله من 2.5 – 3 أمتار ونادرا ما يمكن العثور على ثعبان من هذا النوع بطول 4 أمتار. يتراوح وزنه من 3 – 5 كيلوغرام. ويمكن لهذا الثعبان إفراز كمية كبيرة من السم ولكنه أقل تأثيرا بعض الشئ من الثعابين السامة الأخرى. يعيش هذا الثعبان فى أقاصي الغابة الإستوائية ومن النادر العثور عليه.

7: المامبا السوداء

هو الثعبان الأكثر سمية فى القارة الإفريقية. عادة ما يتخطى طول الثعبان البالغ من هذا النوع أكثر من مترين ومن الشائع أن يبلغ طوله 3 أمتار. كما عثر على البعض منه بطول 4.5 متر. يمكن إعتباره الثعبان الأسرع حيث أنه يتحرك بسرعة 11 كيلومتر فى الساعة فى المسافات القصيرة ويمكن أن تبلغ سرعته 19 كيلومتر فى الساعة.

6: البواءالعاصرة

هذا الثعبان هو أول الثعابين غير السامة على هذه القائمة. يبلغ طوله حوالى 4 – 4.5 متر وغالبا ما تكون الإناث أكبر حجما من الذكور. يمكنه إفتراس الثدييات و الطيور من الحجم الصغير إلى المتوسط. يمكن العثور عليه فى المناطق الإستوائية بشمال ووسط وجنوب أمريكا بالإضافة إلى بعض الجزر فى الكاريبي.



5: ملك الكوبرا

ثعبان ضخم يبلغ طوله حوالى 4 أمتار أما أطول هذه الثعابين فقد بلغ طوله 5.85 متر. يعتبر أحد الثعابين الأكثر سمية فى العالم ولكن هناك ثعبان يفرز السم 180 مرة أقوى من ملك الكوبرا وهو ثعبان التايبان الأسترالى. ينمو على مدار حياته ويعيش لمدة 30 عاما.



4: الأصلة البورمية

يعتبر هذا الثعبان من أكبر 5 ثعابين فى العالم، طوله 3.7 متر ولكن أحيانا يبلغ طوله 5.74 مترا. يعتبر حجم الإناث أكبر من حجم الذكور. تم الإبقاء على أكبر ثعبان عثر عليه من هذه الفصيلة فى حديقة سربنت سافارى فى إلينوي، وبلغ وزنه حوالى 75 كيلوغرام.

3: بايثون مولورس

يعتبر هذا الثعبان أكبر حجما من الثعابين التى ذكرناها سابقا. قد يبلغ طوله 6 أمتار. ويمكن العثور على هذا الثعبان فى المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية فى الهند وجنوب شرق آسيا. يتغذى على الثديات والطيور والزواحف وقد يهاجم البشر أحيانا.



2: الأناكوندا

الجميع يعرف هذا الثعبان. هو الأناكوندا العملاق، يعيش في الغابات المطيرة والأحراش بأمريكا الجنوبية، ينمو هذا الثعبان ليصل إلى أحجام تبلغ 5 -6 أمتار وأوزان تبلغ 98 كيلوغرام. يتكهن البعض بأن طول الأناكوندا قد يتراوح بين 8 إلى 11.4 مترا. أما أطول أناكوندا ذات الـ 11.4 مترا فقد عثر عليها فى غرب كولومبيا عام 1944.

1: الأفعى المشبكية

عثر عليها فى جنوب شرق آسيا وتعتبر أطول الثعابين وأطول الزواحف فى العالم بشكل عام كما أنها ضمن أثقل 3 ثعابين وزنا فى العالم. هذه الأفعى غير سامة، ويقول بعض العلماء أنهم عثروا على احداها بطول 10 أمتار. فيما تحدث أحدهم عن أفعى من هذا النوع بطول 14 مترا. ورغم كل هذه التكهنات إلا أن أطول أفعى مشبكية عثر عليها بلغ طولها 7.5 متر.

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