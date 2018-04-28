سعوديون يجيبون على سؤال.. ماهي أهدافك في الحياة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

حياة كل واحد منا مليئة بالأمنيات والرغبات والطموح الذي لا ينتهي، فكل واحد منا له زاويته الخاصة يخطط لها ويرغب في تنفيذها على عجل.ومن لا يرغب في تحقيق ما يتمنى؟! الكل يرغب في أن يحقق ما يريد.

ومن لا يرغب في تحقيق ما يتمنى؟! الكل يرغب في أن يحقق ما يريد. بعضُنَا يستطيع أن يصل إلى كل ما يرغب فيه بسهولة، وبعضنا يصل بصعوبة، وبعضنا لا يصل أبداً، هذا مادفع مغردون سعوديون لإطلاق وسم "هدفك_بالحياه_ماهو" الذي حصد الآف التغريدات متصدرا قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية وعدة دول عربية.

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