العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في دلالة على الاحترام التقدير الموكل لإنجازات المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتركز اهتمام المغردين في العالم العربي عبر وسم #اليوم_العالمي_للمرأة الذي ورد في أكثر من 10 ألآف تغريدة.

وشملت تعليقات المغردين الدور الهام الذي تلعبه المرأة في المجتمعات العربية.

وانتشرت وسوم تحتفل باليوم العالمي للمرأة عالميا منها: #InternationalWomensDay و #WomensDay و #IWD2018 و #MeTOO وغيرها ليصل عدد التغريدات التي ظهرت فيها تلك الوسوم إلى نصف مليون تغريدة.

كما نشر موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل مقطع فيديو بعنوان: "Searching for Gender Equality" أي "البحث عن المساواة بين الجنسين"، مع لوحة بيانات، تتيح للمستخدمين اكتشاف كيفية البحث عن مواضيع لها علاقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وكان من أبرز التغريدات التي تفاعلت مع وسم اليوم العالمي للمرأة :

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



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