دعما لزوجته سعودي يحلق شعره ويصبغ لحيته باللون الوردي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر الشاب السعودي سامر كردي مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقوم بحلاقة شعر رأسه تماماً، ثم صبغ بعد ذلك لحيته إلى اللون الوردي، مطلقاً هاشتاغ جديد عبر تويتر أسماه "سوبر ديما".



وكسب سامر كردي تعاطف واحترام آلاف المغردين عبر "تويتر" حيث انتشرت حملته بسرعة فقط، بعد أن ظهر في مقطع الفيديو وهو يكشف سر قيامه بهذا التصرف.

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وقال الشاب السعودي: "اليوم أحلق شعري زيرو دعماً لزوجتي التي تحارب السرطان وبدأت في العلاج الكيماوي، وكذلك دعماً لكل النساء محاربات السرطان".

الحملة لاقت صدى سريعاً من عدد من قيادات ريادة الأعمال الشباب في المجتمع السعودي وعلى رأسهم إياد مشاط وحلمي نتو، واللذين تضامنا مع صديقهما وصبغا لحيتهما أيضاً للون الوردي.



وكتب حلمي نتو صديق سامر كردي عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: "دعماً لزوجته محاربة السرطان ديما...قام زوجها سامر كردي بحلق شعره تضامناً معها لدخولها العلاج الكيماوي للمرة الثانية! الله يشفيها وجميع مرضى السرطان يارب العالمين. ادعموا عائلتها وبناتها برسائل تشجيع ودعاء أو بحلق الشعر أو ارتداء لون وردي عبر الهاشتاغ".

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