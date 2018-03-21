ما هدية محمد صلاح لوالدته بمناسبة عيد الأم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حرص محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي على تقديم هدية ثمينة لـ"والدته" بمناسبة عيد الأم، وطلب صلاح من والده والدته وزوجته ووالدتها السفر إلي إنجلترا في الأيام الماضية ثم بعد ذلك التوجه للسعودية لأداء عمرة شهر رجب.

الأمر ليس بالجديد على صلاح بعد أن أهدي والدته من قبل 5 رحلات عمرة ورحلتي حج، حيث دائماً ما يحرص على الاتصال بوالدته قبل أي لقاء لسماع دعائها.

وفي السياق، قال محمد البهنسي، مسؤول مؤسسة محمد صلاح الخيرية، إن المؤسسة ستنظم احتفالية كبرى لتكريم 13 من الأمهات المثاليات من أهالي قرية نجريج، وذلك بالتنسيق مع جمعية رسالة، فضلاً عن تجهيز 10 عرائس من بنات القرية تجهيزًا كاملاً للزواج.

وأشار البهنسي إلى أنه سيتم أيضًا تكريم المدرس المثالي على مستوى القرية وإقامة دورة لكرة القدم بين الطلاب في المرحلة الابتدائية وأخرى لطلاب المرحلة الإعدادية.​

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