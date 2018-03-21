عيد الأم.. كيف احتفل به غوغل؟ (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

جريا على عادته وعند كل احتفال بيوم عالمي او بمناسبة مهمة، احتفل محرك البحث "غوغل" بعيد الأم، الذي يوافق اليوم 21 آذار/مارس من كل عام.

وغير محرك البحث صورة شعاره للاحتفال بهذه المناسبة، وأبرز الشعار رسمًا يعبر عن تحمل الأم ومدى صبرها.

ويبدو ان البعض كان بانتظار هذه الخطوة ليرى كيف سيحتفل غوغل بالمناسبة، وقاموا بذكر الأمر عبر تغريدة في موقع تويتر

الجدير بالذكر أنه ظهر الاحتفال بعيد الأم حديثًا، وتحديدًا في القرن العشرين، تكريمًا لدور الأمهات في تربية صغارهن وأثر ذلك على المجتمعات، ويختلف تاريخ الاحتفال به من دولة إلى أخرى.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، عيد الأم هو عطلة أمريكية حقيقية، أصبحت شائعة في بعض بلدان العالم.

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