أشهر الأمهات اللواتي أنجبن أكثر الشخصيات السياسية تأثيرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هن أمهات لسن بعاديات، أنجبن أبناءا غيروا العالم الحديث، لكن أغلبهن بقين وراء الكواليس.. إليك أشهر الأمهات عبر التاريخ الحديث..



Abigail Adams





تزوجت من رئيس أمريكي واحد ، وكانت أيضا أم لرئيس، وكانت تدير أعمال العائلة عندما كان زوجها في الخارج.

Aelfgifu





أم للملك الأنكلو ساكسوني الذي قضى فترة طويلة في الحكم، "أيثيلريد" ، اختفت من التاريخ عندما تمت الإطاحة بزوجها ثم عادت إلى السلطة..

Josephine Baker





تبنت اثني عشر طفلا بعد الحرب العالمية الثانية لجعل منزلها نموذجا الأخوة في العالم. هي ليست معروفة بالشكل الكافي بالرغم من مسيرتها المهنية..

Anne Neville







هي "أميرة ويلز"، تزوجت من وريث هنري السادس، وفي وقت لاحق توجت ملكة إنكلترا عند زواجها من ريتشارد الثالث)

Catherine of Aragon







ابنة إيزابيلا الأولى ، كانت أمّ الملكة ماري الأولى في إنكلترا، التي ماتت بدون أطفال.



Lydia Maria Child







كتبت العديد من الكتب في أوائل القرن التاسع عشر لتوجيه الأمهات في تربية أبنائهن وإدارة المنزل

Marie Curie





هي المعروفة باسم "أم الفيزياء الحديثة"، حازت مرتين على جائزة نوبل للسلام..



Jacqueline Kennedy Onassis







والدة جون ف. كينيدي الابن ، كارولين كينيدي ، وباتريك كينيدي قصير العمر..

Eleanor of Aquitaine





أم لثلاثة ملوك. تزوجت بناتها من العائلات الملكية في أوروبا، فسميت بأم أوروبا..

Elizabeth, Queen Mum









إليزابيث باوز ليون ، والدة الملكة إليزابيث الثانية..

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