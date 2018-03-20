من هن أكثر الأمهات تاثيرا وقوة في العالم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



أليست جميع الأمهات العاملات قويات؟ طبعا الجواب نعم! فالموازنة بين متطلبات الحياة المهنية والأسرة تمثل تحديًا لا يضعف قلوبهن.. فأمام تعدد المهام الذي لا يرحم، وواجب الأمومة، وتحديد الأولويات تبدو المهمة صعبة، لكن هؤلاء النساء عملن المستحيل ليوفقن بين كل هذه المهام والمسؤوليات، ويصبحن أكثر نجاحا من الرجال أنفسهم بل ومؤثرات في مجتمعهن بشكل كبير..





1- Melinda Gates

هذه المرأة هي أم لثلاثة أطفال، وهي على رأس القائمة، ليس لأنها ثرية، بل أيضا لأنها تستخدم أموالها وقوتها لتحسين حياة الآخرين كل عام





2 - Linda Sarsour and *Bob Bland

هما والدتان رائعتا بالتأكيد، وقد كسبت "ليند"ا و "بوب" مكانتهما في قائمة التأثير نظرا لتنظيمهما "مسيرة المرأة"، وهو احتجاج عالمي ضخم جرى خلال يناير الماضي..









3 - Helle Thorning-Schmidt

هي أم لطفلين، تعمل هالي على صنع فرق حقيقي في حياة الأطفال حول العالم ، وترأس مؤسسة خيرية تنفق ملياري دولار على 55 مليون طفل في 120 دولة.





4 - Amal Clooney

هذه الأم الجديدة والعاملة القوية، تتواجد في قائمة النساء القويات ليس لأنها زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، بل لأنها مؤثرة جدا..







5 - Adele

هي أم لطفل واحد، وشابة شقت طريق نجوميتها بثبات، تؤثر على شباب العالم بإنتاج الموسيقى الراقية والهادفة









6 - Samantha Bee

يحظى برنامجها التلفزيوني Full Frontal مع Samantha Bee بمتابعة قوية، كما أنه برنامج هادف بدون نقاش..









7 - Beyoncé

هي المغنية السمراء، والأم في نفس الوقت، هي من الأكثر المغنيات في العالم اللواتي تمكن من جذب انظار العالم إليهن، كما تملك ثروة ضخمة..









8 - Viola Davis

لا تتواجد هذه المدربة عبثا ضمن القائمة، فهي تؤثر في نساء عدة في العالم، علاوة عن أنها أم ..









9 - Nicole Kidman

هذه الممثلة الأسترالية الحاصلة على الأوسكار، والتي تؤيد الإنجاب بشدة، عرفت منذ وقت طويل بتشبثها بالأمومة..









10 - Donna Langley

هذه المرأة والأم المثالية، كانت وراء نجاج بعض الأفلام الهوليوودية.









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