أبقار تجتاح شاطئاً أسترالياً للمطالبة بخدمات صحية

أخبار الآن | سيدني - استراليا - (وكالات)

هو واحدٌ من المواقع السياحية الأكثر زيارة في أستراليا... لكن على غيرِ العادة السياح هذه المرة من الحيوانات...

اذ عمَ خِوارُ الأبقارِ شاطئ بوندي الشهير في سيدني ، في إطارِ مبادرةٍ لرفعِ الوعي بحاجاتِ الأريافِ الصحية.

وجَذَبَ المنظرُ غير المألوف لأربعين بقرة قطعت آلافَ الكيلومترات من مناطق أستراليا النائية، فيما أحاط بها ستة أشخاص على أحصنة، مئات الفضولين على هذا الشاطئ المعروف برمالهِ الناعمة.

ويُظهِرُ طولُ الرحلة التي قامت بها الأبقار المسافاتِ الطويلة في أستراليا والصراع الذي يخوضهُ أبناءُ الريفِ والمناطقِ النائية للحصولِ على الخدماتِ الطبية.

وفكرة «قطيع الأمل» هذه تقف وراءها ميغن ماكلوفلين (36 عاماً) التي خضعت لعمليتي زرع أعضاء. وأرادت من خلال ذلك رفع الوعي بالتبرع بالأعضاء والحاجة إلى مزيد من الدعم للخدمات الصحية في المناطق الريفية. وقالت ماكلوفلين التي تعاني شحاً كبيراً في البصر أيضاً: «لقد خضعت لعمليتي زرع قبل سبع سنوات، وأدركت أن الخدمات الصحية في المناطق الريفية شبه معدومة لكل الذين يحتاجون إلى أعضاء أو أنسجة». ويظهر طول الرحلة التي قامت بها الأبقار، المسافات الطويلة في أستراليا والصراع الذي يخوضه أبناء الريف والمناطق النائية للحصول على الخدمات الطبية.

وقال متطوعون في الحملة، إنه ينبغي لهم قطع مسافات طويلة جداً لزيارة الطبيب بعد عمليات زرع أعضاء. ويقيم نحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليوناً خارج المدن الكبرى، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني.

وقال متطوعون في الحملة لوكالة "فرانس برس" إنه ينبغي لهم قطع مسافات طويلة جداً لزيارة الطبيب بعد عمليات زرع أعضاء.

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