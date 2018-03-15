3 أطنان من السبائك الذهبية تتساقط من طائرة شحن في روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفادت تقارير صحفية روسية أن بوابة طائرة شحن تحمل معادن ثمينة فتحت فجأة عند إقلاعها ما أدى إلى طيران نحو 3 أطنان على الأقل من الذهب على المدرج.

وتجرى تحقيقات بعد الحادث الذي وقع فى مطار مدينة ياكوتسك بالشرق الأقصى ، وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء

وكانت الطائرة من طراز An-12 تديرها شركة الطيران Nimbus قد أقلعت إلى كراسنويارسك محملة بـ 9.3 طن من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى ، وفقا لبيان صادر عن لجنة التحقيق الحكومية نقلا عن تاس. وتسبب تلف مقبض الباب في فتحه وإلقاء بعض المعادن.

ونقلت تاس عن مسؤولين بوزارة الداخلية قولهم إن السلطات استعادت 172 من القضبان الذهبية تزن 3.4 طنا. ولم يصب احد في الحادث.

هذا أظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قضبان من الذهب منتشرة عبر مدرج.

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