"كلينتون" تتعرض للسقوط مجددا.. هل هي لعنة تلاحقها؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

إنه سؤال محير فعلا! فهل هذا راجع لعامل السن أم هو لعنة تلاحقها؟ لأن هذه المرأة المرشحة سابقا للرئاسة الأمريكية شوهدت على مرأى من الجميع وهي تتهاوى في أكثر من مكان، آخر سقطاتها كانت خلال زيارتها إلى الهند، بدا ذلك واضحا في فيديو وهي تنزل من على درج حجري، وهو الفيديو الذي تناولته الصحف الأمريكية بشكل مكثف..

ولأن اللعنة تستمر وتحل من دون استئذان، هذه المرة استعانت برجلين للوقوف والرجوع إلى وضعها الطبيعي، وهو الأمر الذي أصابها بالإحراج الشديد، ولكي تتفادى الأمر، اضطرت لخلع حذائها لكى تتمكن من المشي من دون أي مفاجآت غير متوقعة، وفق موقع صحيفة "دايلي ميل"..

الجدير بالذكر، أن "هيلاري" التي فشلت في الوصول الى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مرتين على التوالي، وصلت إلى مدينة "إندور" الهندية، الأحد في زيارة خاصة، وزارت هيلاري كلينتون مدينة ماندو، وهي مدينة قديمة تقع بالقرب من إندور، وتعتبر موطنا لآثار تاريخية، حيث تشمل مساجد من القرن الرابع عشر ومعابد..



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