فيديو.. فتاة توجه لكمات لشاب في مطعم بجدة ومغردون يعلقون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشوب شجار عنيف بين شاب وفتاة، داخل أحد المطاعم.

وأظهر المقطع، الذي التقطته كاميرات المراقبة، ملاسنة بين شاب وفتاة، وقامت الفتاة بالقفز في الهواء مرتين، ووجهت عدة ضربات ولكمات للشاب، وحذرته من التعرض لها مرة أخرى.

وقال متداولو المقطع إن الواقعة حدثت في مطعم بجدة، وتباينت تعليقاتهم حول ما قامت به الفتاة، حيث أشاد البعض بشجاعتها، فيما دعا آخرون إلى التروّي وتحرّي تفاصيل الواقعة قبل إصدار أحكام عليها.

ومن آراء المغردين حول الوسم مايلي :

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

مذيع سعودي شهير يعمل في حراج بن قاسم لكسب الرزق

مصريون يحتفون بزواج زميلهم السعودي القحطاني (فيديو)