هندية تنتحل صفة رجل وتتزوج بامرأتين للحصول على المال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (hindustan times)

أساليب النصب والاحتيال على الناس عديدة وأهمها استغلال الجانب الانساني والعاطفي، وهي لاتقتصر فقط على الرجال بل على النساء ايضا.

في الاونة الاخيرة تعددت طرق واساليب الغش والاحتيال، ويلجأ هؤلاء الى ابتداع طرق وأساليب وحكايات يؤلفها عدة أشخاص للايقاع "بالضحية" محاولين ابعاد أي شك لديها بعدم مصداقية الرواية التي يقومون بتمثيلها أمام ضحيتهم، معتمدين على الجانب العاطفي والانساني الذي يعتبر نقطة ضعف لدى البعض.

وفي هذا الاطار اليكم قصة أغرب من الخيال، دارت تفاصيلها في الهند، حيث استطاعت امرأة هندية انتحال صفة رجل، والزواج بسيدتين، بغرض الحصول على أموال المهور، كما تقضي عادات محلية.

امرأة تدخل مع حقيبتها في جهاز فحص الأمتعة

وبحسب صحيفة "هندوستن تايمز" فقد اتخذت سويتي سين، 25 عاما، هيئة رجل، بعدما قصت شعرها وباتت ترتدي ملابس الذكور، وأنشأت صفحة على "فيسبوك" باسم شاب يدعى "كريشنا" من أجل تنفيذ خطتها.

وبحسب تقاليد هندية، يدفع الزوجة وأهلها أموال المهر أو يقدمون كمية من الذهب للزوج بعد إتمام مراسم الزواج، ورغم أن السلطات منعت هذا الأمر قبل عقود، إلا أنه ما زال يحدث في أماكن بالهند.

واستطاعت سويتي سين بالفعل العثور على سيدة وافقت على الزواج، وقالت لاحقا: "تزوجنا في 2014، بعدما كانت تتصرف مثل الرجال، فقد كانت تشرب الكحول وتدخن وتضربني".

لكن الزوجة ما لبثت أن اكتشفت "الخدعة" فتقدمت بشكوى إلى الشرطة، قائلة إن "الزوج المزيف" طلب مهرا بقيمة 16 ألف دولار.

وفي 2016 "تزوجت" سويتي سين بسيدة ثانية، وضعتها مع الزوجة الأولى في غرفة واحدة، قبل أن تكتشف الزوجة الثانية سريعا أن زوجها امرأة وليس رجلا، وتُجبر لفترة على إبقاء الأمر طي الكتمان.

وقد وجدت السلطات أرقام 200 سيدة على رقم الهاتف الخاص بسويتي سين، وأكدت أنها تحدثت مع سيدات أخريات في أرجاء الهند تمهيدا لزيجات أخرى على ما يبدو.

وتقول الشرطة إن المرأة التي انتحلت صفة الزوج، لم تسمح لأي من الزوجتين أبدا برؤية جسدها.

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